Услугами "Школы экспорта" за 10 лет воспользовались более 58 тыс компаний

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Услугами "Школы экспорта" Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) за 10 лет работы воспользовалось более 58 тысяч компаний – как малого, так и крупного бизнеса, отмечается в сообщении РЭЦ.

Актуальные вопросы подготовки квалифицированных кадров в сфере внешнеэкономической деятельности обсудили на дискуссии "ВЭД-образование в многополярном мире: кооперация вузов, экспорт знаний и поиск партнеров" в рамках III Кавказского инвестиционного форума.

Управляющий директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Дмитрий Старовойтов подчеркнул, что одного качественного товара или производственной базы сегодня недостаточно: для выхода на внешние рынки критично важны кадры, которые понимают специфику зарубежных рынков и умеют выстраивать продажи и коммуникации. По его словам, развитие кадрового потенциала становится основой формирования нового российского экспорта, поскольку у многих компаний есть продукт и опыт работы на внутреннем рынке, но не хватает людей, готовых системно заниматься ВЭД.

"В своем выступлении Дмитрий Старовойтов отметил роль "Школы экспорта" РЭЦ, созданной в 2016 году в структуре Группы РЭЦ, в подготовке таких специалистов. За 10 лет образовательными программами Школы воспользовалось более 58 тысяч компаний – как малого, так и крупного бизнеса. Сегодня Школа предлагает свыше 60 практико-ориентированных образовательных продуктов для краткосрочного обучения и повышения квалификации в сфере экспорта, включая акселерационные программы, такие как "Акселератор экспортного роста", "Экспортный форсаж", и индивидуальные форматы, например "Экспортное наставничество", - говорится в пресс-релизе.

Школа экспорта РЭЦ сотрудничает более чем с 50 университетами и реализует магистерские программы по ВЭД совместно с ВАВТ и РУДН. Университеты и ассоциации становятся партнерами в формировании упакованных образовательных продуктов и "коробочных решений" для зарубежных компаний и вузов, что способствует развитию экспорта российских знаний и образовательных услуг.

"Продукты Школа экспорта РЭЦ закрывают основные запросы бизнеса в актуальных знаниях и навыках и уже сейчас способствуют формированию нового поколения экспортных лидеров. Методология программ основана на ключевых принципах бизнес-образования: системности, практической применимости и ориентации на результат", - заявил Старовойтов.