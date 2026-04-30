Услугами "Школы экспорта" за 10 лет воспользовались более 58 тыс компаний
12:49 30.04.2026
Услугами "Школы экспорта" за 10 лет воспользовались более 58 тыс компаний

Услугами "Школы экспорта" РЭЦ за 10 лет воспользовались более 58 тыс компаний

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Услугами "Школы экспорта" Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) за 10 лет работы воспользовалось более 58 тысяч компаний – как малого, так и крупного бизнеса, отмечается в сообщении РЭЦ.
Актуальные вопросы подготовки квалифицированных кадров в сфере внешнеэкономической деятельности обсудили на дискуссии "ВЭД-образование в многополярном мире: кооперация вузов, экспорт знаний и поиск партнеров" в рамках III Кавказского инвестиционного форума.
Управляющий директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Дмитрий Старовойтов подчеркнул, что одного качественного товара или производственной базы сегодня недостаточно: для выхода на внешние рынки критично важны кадры, которые понимают специфику зарубежных рынков и умеют выстраивать продажи и коммуникации. По его словам, развитие кадрового потенциала становится основой формирования нового российского экспорта, поскольку у многих компаний есть продукт и опыт работы на внутреннем рынке, но не хватает людей, готовых системно заниматься ВЭД.
"В своем выступлении Дмитрий Старовойтов отметил роль "Школы экспорта" РЭЦ, созданной в 2016 году в структуре Группы РЭЦ, в подготовке таких специалистов. За 10 лет образовательными программами Школы воспользовалось более 58 тысяч компаний – как малого, так и крупного бизнеса. Сегодня Школа предлагает свыше 60 практико-ориентированных образовательных продуктов для краткосрочного обучения и повышения квалификации в сфере экспорта, включая акселерационные программы, такие как "Акселератор экспортного роста", "Экспортный форсаж", и индивидуальные форматы, например "Экспортное наставничество", - говорится в пресс-релизе.
Школа экспорта РЭЦ сотрудничает более чем с 50 университетами и реализует магистерские программы по ВЭД совместно с ВАВТ и РУДН. Университеты и ассоциации становятся партнерами в формировании упакованных образовательных продуктов и "коробочных решений" для зарубежных компаний и вузов, что способствует развитию экспорта российских знаний и образовательных услуг.
"Продукты Школа экспорта РЭЦ закрывают основные запросы бизнеса в актуальных знаниях и навыках и уже сейчас способствуют формированию нового поколения экспортных лидеров. Методология программ основана на ключевых принципах бизнес-образования: системности, практической применимости и ориентации на результат", - заявил Старовойтов.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
