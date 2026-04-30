Филимонов обсудил проведение реставрационных работ в святынях Вологодчины

"Обсудили восстановление одной из ключевых святынь нашего региона. В центре внимания – Спасо-Прилуцкий монастырь. Подготовлена документация на реставрацию и укрепление южной стены, а также смета на обновление внешнего облика. Кроме того, в планах – архитектурная подсветка. Благодарю Митрополита Владимирского и Суздальского Никандра за встречу и поддержку инициатив Вологодской области", – приводит пресс-служба слова Филимонова.