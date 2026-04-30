Филимонов обсудил проведение реставрационных работ в святынях Вологодчины

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и Митрополит Владимирский и Суздальский Никадр обсудили проведение реставрационных работ в святынях Вологодчины, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Обсудили восстановление одной из ключевых святынь нашего региона. В центре внимания – Спасо-Прилуцкий монастырь. Подготовлена документация на реставрацию и укрепление южной стены, а также смета на обновление внешнего облика. Кроме того, в планах – архитектурная подсветка. Благодарю Митрополита Владимирского и Суздальского Никандра за встречу и поддержку инициатив Вологодской области", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
Баскетбольную площадку построят в вологодском парке "Яма"
13 апреля, 11:05
Также получены положительные заключения Росгосэкспертизы, определены объемы и стоимость работ по ряду зданий Ферапонтова монастыря, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь сохранились фрески Дионисия – ученика и последователя Андрея Рублева.
Еще одна святыня Вологодчины, где необходимо завершить комплексные реставрационные работы – деревянная церковь Успения. Объект культурного наследия федерального значения расположен в селе Нелазское Череповецкого муниципального округа.