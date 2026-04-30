Рейтинг@Mail.ru
Гранит с фасада здания МИД отреставрируют
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 30.04.2026
Гранит с фасада здания МИД отреставрируют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гранитный цоколь исторического здания МИД России планируется демонтировать и отправить в реставрационную мастерскую.
  • Реставрация включает отмывку поверхности химическими составами, восстановление поврежденных участков и обратный монтаж цоколя.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Гранитный цоколь с исторического здания МИД России на Смоленской-Сенной площади планируется в рамках ремонта демонтировать и направить в реставрационную мастерскую, чтобы отмыть химическими составами и восстановить поврежденные участки, сообщили РИА Новости в российском министерстве.
"Реставрационные работы на фасадах здания выполняются по видам поверхности: реставрация гранитного цоколя предполагает его демонтаж, перемещение в реставрационную мастерскую, отмывку поверхности химическими составами, восстановление поврежденных участков, трещин, вощение и обратный монтаж на заранее подготовленную поверхность", - рассказали агентству в МИД.
Министерство иностранных дел уточнило, что реставрация декоративных бетонных элементов предполагает очистку поверхности химическими составами, устранение сколов и трещин, а также воссоздание утраченных элементов, при этом реставрационные работы керамических блоков фасада предполагают очистку химическими реагентами загрязненной поверхности, расшивку швов и заполнение швов новыми составами, устранение сколов на поверхности блоков, воссоздание сильно поврежденных или утраченных блоков и нанесение гидрофобизирующего слоя.
Здание МИД - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота - 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад - светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними - в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.
РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала