Гранит с фасада здания МИД отреставрируют

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Гранитный цоколь с исторического здания МИД России на Смоленской-Сенной площади планируется в рамках ремонта демонтировать и направить в реставрационную мастерскую, чтобы отмыть химическими составами и восстановить поврежденные участки, сообщили РИА Новости в российском министерстве.
"Реставрационные работы на фасадах здания выполняются по видам поверхности: реставрация гранитного цоколя предполагает его демонтаж, перемещение в реставрационную мастерскую, отмывку поверхности химическими составами, восстановление поврежденных участков, трещин, вощение и обратный монтаж на заранее подготовленную поверхность", - рассказали агентству в МИД.
Министерство иностранных дел уточнило, что реставрация декоративных бетонных элементов предполагает очистку поверхности химическими составами, устранение сколов и трещин, а также воссоздание утраченных элементов, при этом реставрационные работы керамических блоков фасада предполагают очистку химическими реагентами загрязненной поверхности, расшивку швов и заполнение швов новыми составами, устранение сколов на поверхности блоков, воссоздание сильно поврежденных или утраченных блоков и нанесение гидрофобизирующего слоя.
Здание МИД - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота - 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад - светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними - в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.