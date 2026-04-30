Гранит с фасада здания МИД отреставрируют

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Гранитный цоколь с исторического здания МИД России на Смоленской-Сенной площади планируется в рамках ремонта демонтировать и направить в реставрационную мастерскую, чтобы отмыть химическими составами и восстановить поврежденные участки, сообщили РИА Новости в российском министерстве.

"Реставрационные работы на фасадах здания выполняются по видам поверхности: реставрация гранитного цоколя предполагает его демонтаж, перемещение в реставрационную мастерскую, отмывку поверхности химическими составами, восстановление поврежденных участков, трещин, вощение и обратный монтаж на заранее подготовленную поверхность", - рассказали агентству в МИД.

Министерство иностранных дел уточнило, что реставрация декоративных бетонных элементов предполагает очистку поверхности химическими составами, устранение сколов и трещин, а также воссоздание утраченных элементов, при этом реставрационные работы керамических блоков фасада предполагают очистку химическими реагентами загрязненной поверхности, расшивку швов и заполнение швов новыми составами, устранение сколов на поверхности блоков, воссоздание сильно поврежденных или утраченных блоков и нанесение гидрофобизирующего слоя.