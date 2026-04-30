Решение об изъятии 272 картин и предметов искусства Рерихов обжаловали

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Представители Международного центра Рерихов подали в Мосгорсуд жалобу на решение об изъятии 252 картин и других культурных ценностей, поскольку они были получены по договорам дарения, которые государство неоднократно признавало законными, рассказал РИА Новости юрист центра Иван Сухаревский.

Прокуратура же заявляла в иске, что спорное имущество частично было передано в 1990 году при жизни от сына художника Николая Рериха Святослава в дар Фонду Рерихов, а поскольку Советский Фонд Рерихов был ликвидирован в 2008 году, право собственности на спорные предметы перешло к государству, писало ведомство. В иске также упоминались картины, полученные в дар от экс-председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника. В 2017 году они были изъяты в ходе обыска по уголовному делу о мошенничестве в отношении Булочника.