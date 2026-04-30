Решение об изъятии 272 картин и предметов искусства Рерихов обжаловали

- Представители Международного центра Рерихов подали в Мосгорсуд жалобу на решение об изъятии 272 картин и других культурных ценностей.
- Спорные культурные ценности были получены Центром в период с 1995 по 2013 года по договорам дарения от различных меценатов, включая Музей Николая Рериха в Нью-Йорке.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Представители Международного центра Рерихов подали в Мосгорсуд жалобу на решение об изъятии 252 картин и других культурных ценностей, поскольку они были получены по договорам дарения, которые государство неоднократно признавало законными, рассказал РИА Новости юрист центра Иван Сухаревский.
"Спорные культурные ценности были получены Центром в период с 1995 по 2013 года по договорам дарения от различных меценатов, включая Музей Николая Рериха в Нью-Йорке. Они не имеют никакого отношения к завещанию С.Н. Рериха от 19.03.1990. Кроме того, Центр открыто и добросовестно владел спорным имуществом вплоть до 2017 года. Государство в лице различных органов признавало право собственности МЦР на культурные ценности. Данный иск являлся второй "попыткой" государства стать собственником этих культурных ценностей, кроме того, трехлетний срок исковой давности был пропущен, мы подали апелляционную жалобу на решение в Мосгорсуд", – рассказал собеседник агентства.
Прокуратура же заявляла в иске, что спорное имущество частично было передано в 1990 году при жизни от сына художника Николая Рериха Святослава в дар Фонду Рерихов, а поскольку Советский Фонд Рерихов был ликвидирован в 2008 году, право собственности на спорные предметы перешло к государству, писало ведомство. В иске также упоминались картины, полученные в дар от экс-председателя правления "Мастер-Банка" Бориса Булочника. В 2017 году они были изъяты в ходе обыска по уголовному делу о мошенничестве в отношении Булочника.
Останкинский суд Москвы летом 2025 года признал бесхозяйным имуществом и изъял в собственность государства 272 культурные ценности (картины и предметы мемориально-вещевого фонда) художника Николая Рериха и его сыновей у МЦР в собственность государства. Позднее Мосгорсуд признал решение незаконным и отменил. Однако прокуратура подала иск в другой суд - на это раз Измайловский, в котором указывала тот же перечень произведений искусства и просила передать их в собственность РФ. В марте 2026 года суд вновь изъял их. МЦР не согласился с решением и обжаловал его.
