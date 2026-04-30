Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группировки "Восток" уничтожили пункты управления дронами, терминалы связи и живую силу ВСУ в Запорожской области.
- Точные удары по позициям противника нанесли операторы беспилотников самолетного типа "Молния-2".
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" уничтожили пункты управления украинскими дронами в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"В результате прицельных ударов пункты управления беспилотниками, терминалы связи, а также находившаяся на позициях живая сила ВСУ полностью уничтожены", — заявило ведомство.
Сначала разведывательный расчет БПЛА обнаружил цели, затем операторы дронов самолетного типа "Молния-2" нанесли точные удары по позициям противника.
По словам инженера с позывным Варяг, эти российские беспилотники могут нести боеприпасы весом до 16 килограммов, а дальность полета составляет до 60 километров, что позволяет применять их в тылу.
Управление и контроль обеспечивают отечественные средства связи, пояснили в Минобороны.
