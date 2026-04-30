21:05 30.04.2026
"Радиостанция Судного дня" передала второе сообщение за сутки

Вышка связи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», второй раз за четверг передала в эфир новое сообщение.
  • Первое сообщение было «Сексофай», а второе — «Кобчик».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", второй раз за четверг передала в эфир новое сообщение, отмечается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Ранее сегодня сообщалось, что радиостанцией в 18.58 мск четверга было передано сообщение "Сексофай".
По данным канала, в 20.35 мск прозвучало еще одно сообщение - "Кобчик".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
