"Радиостанция Судного дня" передала второе сообщение за сутки

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", второй раз за четверг передала в эфир новое сообщение, отмечается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Ранее сегодня сообщалось, что радиостанцией в 18.58 мск четверга было передано сообщение "Сексофай".
По данным канала, в 20.35 мск прозвучало еще одно сообщение - "Кобчик".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".