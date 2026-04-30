"Радиостанция Судного дня" передала второе сообщение за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», второй раз за четверг передала в эфир новое сообщение.

Первое сообщение было «Сексофай», а второе — «Кобчик».

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", второй раз за четверг передала в эфир новое сообщение, отмечается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Ранее сегодня сообщалось, что радиостанцией в 18.58 мск четверга было передано сообщение "Сексофай".

По данным канала, в 20.35 мск прозвучало еще одно сообщение - "Кобчик".