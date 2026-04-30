"Радио Судного дня" передало новое сообщение впервые за пять дней

Краткий пересказ от РИА ИИ Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала первое сообщение после пяти дней затишья.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сигнал "Сексофай" прозвучал в четверг спустя пять дней затишья, в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".

Соответствующее сообщение зафиксировали в 18.58 мск четверга в Telegram-канале "УВБ-76 логи", в котором публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня". Последнее сообщение было опубликовано 25 апреля.