"Радио Судного дня" передало новое сообщение впервые за пять дней

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сигнал "Сексофай" прозвучал в четверг спустя пять дней затишья, в эфире радиостанции УВБ-76 , также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в 18.58 мск четверга в Telegram-канале "УВБ-76 логи", в котором публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня". Последнее сообщение было опубликовано 25 апреля.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".