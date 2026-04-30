В России начался сокращенный рабочий день

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне с пятидневным графиком работы в четверг, 30 апреля, будут трудиться на один час меньше, поскольку это предпраздничный день, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

"Сокращение рабочего дня 30 апреля связано с действующими нормами трудового законодательства. Если на следующий день приходится официальный нерабочий праздничный день (в данном случае - 1 мая), продолжительность рабочего дня накануне уменьшается на один час", - сказал Кравченко.