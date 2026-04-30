Рейтинг@Mail.ru
В России начался сокращенный рабочий день - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:14 30.04.2026
В России начался сокращенный рабочий день

Россияне с пятидневным графиком 30 апреля будут работать на час меньше

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Офис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России 30 апреля начался сокращенный рабочий день.
  • Сокращение рабочего дня 30 апреля связано с нормами трудового законодательства, так как 1 мая — официальный нерабочий праздничный день.
  • В организациях с непрерывным циклом работы порядок определяется внутренним регламентом компании.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне с пятидневным графиком работы в четверг, 30 апреля, будут трудиться на один час меньше, поскольку это предпраздничный день, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.
"Сокращение рабочего дня 30 апреля связано с действующими нормами трудового законодательства. Если на следующий день приходится официальный нерабочий праздничный день (в данном случае - 1 мая), продолжительность рабочего дня накануне уменьшается на один час", - сказал Кравченко.
Он уточнил, что такая мера действует в большинстве компаний, где сотрудники работают пять дней в неделю. По словам эксперта, график может отличаться в организациях с непрерывным циклом работы. В таком случае порядок определяется внутренним регламентом компании.
Производственный календарь на май 2026 года
Как отдыхаем в мае 2026 года: майские праздники, выходные и рабочие дни
24 апреля, 13:33
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала