Путин поручит создать сайт с воспитательными играми для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин сообщил, что поручит министру просвещения РФ проработать создание сайта с творческими воспитательными играми для детей.

Воспитатель детского сада предложила создать цифровую платформу, где будет представлена методика дошкольного воспитания при помощи игр.

Путин согласился с важностью игровой формы для дошкольного воспитания и пообещал поддержку в реализации идеи.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит министру просвещения РФ Сергею Кравцову проработать создание сайта, где будут представлены творческие воспитательные игры для детей.

Глава государства в четверг приехал в столичный " Манеж ", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России . Во время беседы представительница Карачаево-Черкесии, абазинка, воспитатель детского сада Ирина Дзамыхова предложила создать цифровую платформу, где будет представлена методика дошкольного воспитания при помощи игр.

"То, что вы говорите, то, что вы сами предлагаете, это полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания, навыки в игровой форме", - сказал Путин в свою очередь.

Кроме того, глава государства отметил, что творческий подход всегда дает наилучший результат.

"Вы сформулируйте точно. Вот, тиражирование – что бы вы хотели, чтобы было сделано на уровне государства, и мы это сделаем", - сказал Путин и спросил, какой Дзамыхова видит сама эту платформу.

Участница встречи ответила, что представляет себе платформу в виде международного сайта, где будут собраны все материалы.