Путин поручит создать сайт с воспитательными играми для детей - РИА Новости, 30.04.2026
16:56 30.04.2026
Путин поручит создать сайт с воспитательными играми для детей

Путин поручит Минпросвещения создать сайт с воспитательными играми для детей

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что поручит министру просвещения РФ проработать создание сайта с творческими воспитательными играми для детей.
  • Воспитатель детского сада предложила создать цифровую платформу, где будет представлена методика дошкольного воспитания при помощи игр.
  • Путин согласился с важностью игровой формы для дошкольного воспитания и пообещал поддержку в реализации идеи.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит министру просвещения РФ Сергею Кравцову проработать создание сайта, где будут представлены творческие воспитательные игры для детей.
Глава государства в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Во время беседы представительница Карачаево-Черкесии, абазинка, воспитатель детского сада Ирина Дзамыхова предложила создать цифровую платформу, где будет представлена методика дошкольного воспитания при помощи игр.
Президент РФ Владимир Путин встретился с супругами Родионом и Кристиной Пуйко, которые вернулись из зоны СВО. 30 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин поговорил с супругами, вернувшимися из зоны СВО
Вчера, 16:32
"То, что вы говорите, то, что вы сами предлагаете, это полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания, навыки в игровой форме", - сказал Путин в свою очередь.
Кроме того, глава государства отметил, что творческий подход всегда дает наилучший результат.
"Вы сформулируйте точно. Вот, тиражирование – что бы вы хотели, чтобы было сделано на уровне государства, и мы это сделаем", - сказал Путин и спросил, какой Дзамыхова видит сама эту платформу.
Участница встречи ответила, что представляет себе платформу в виде международного сайта, где будут собраны все материалы.
"Я министру просвещения, у них есть соответствующие планы, цифровые платформы, обязательно это сделаем, я ему поручу. Он достаточно быстро и основательно оформит", - сказал Путин.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин рассказал о силе медведя
Вчера, 16:01
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей КравцовМанеж
 
 
