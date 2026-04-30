Путин поручил популяризировать кухни малочисленных народов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вести работу по популяризации кухонь малочисленных народов РФ.

Глава государства в четверг приехал в столичный " Манеж ", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России . Он попросил представительницу уникального малочисленного финно-угорского народа сето Елену рассказать о национальной кухне, и она рассказала ему о традиционном луковом пироге, тыквенном компоте и мульгикапсаде.

"Вот у меня вопрос: а общество "Знание" не обобщает такие вещи, не выкладывает, скажем, в сеть, в интернет?" - обратился Путин к главе "Знания" Максиму Древалю

Древаль ответил, что по итогам первого сезона конкурса инициатив они собирают лучшие практики, делятся ими с родительскими комитетами и школами, помогают перенимать кулинарные традиции и подходы.

"Это все хорошо, и надо, безусловно, поддерживать эти инициативы. Я сейчас о другом: вот сейчас девушка рассказала о кухне своего народа. Вот такие вещи вы не обобщаете, не выкладываете?" - спросил глава государства.

Генеральный директор общества "Знание" добавил, что такие инициативы есть. Проходят кулинарные мастер-классы от разных шеф-поваров, представителей разных народов России, и это очень популярно, отметил он.

"Да, это нужно продолжать. Потому что очень интересно, ведь ваша кухня все-таки немножко отличается от других псковичей", - сказал президент, обращаясь к Елене.

Путин выразил надежду на то, что проекты по сохранению культуры, в том числе гастрономической, будут доступны для всех граждан страны.