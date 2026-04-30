Путин поручил популяризировать кухни малочисленных народов
16:43 30.04.2026
Путин поручил популяризировать кухни малочисленных народов

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил вести работу по популяризации кухонь малочисленных народов.
  • Он выразил надежду на то, что проекты по сохранению культуры, в том числе гастрономической, будут доступны для всех граждан страны.
  • Путин подчеркнул, что люди с удовольствием будут готовить блюда других народов в своих семьях.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вести работу по популяризации кухонь малочисленных народов РФ.
Глава государства в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Он попросил представительницу уникального малочисленного финно-угорского народа сето Елену рассказать о национальной кухне, и она рассказала ему о традиционном луковом пироге, тыквенном компоте и мульгикапсаде.
"Вот у меня вопрос: а общество "Знание" не обобщает такие вещи, не выкладывает, скажем, в сеть, в интернет?" - обратился Путин к главе "Знания" Максиму Древалю.
Древаль ответил, что по итогам первого сезона конкурса инициатив они собирают лучшие практики, делятся ими с родительскими комитетами и школами, помогают перенимать кулинарные традиции и подходы.
"Это все хорошо, и надо, безусловно, поддерживать эти инициативы. Я сейчас о другом: вот сейчас девушка рассказала о кухне своего народа. Вот такие вещи вы не обобщаете, не выкладываете?" - спросил глава государства.
Генеральный директор общества "Знание" добавил, что такие инициативы есть. Проходят кулинарные мастер-классы от разных шеф-поваров, представителей разных народов России, и это очень популярно, отметил он.
"Да, это нужно продолжать. Потому что очень интересно, ведь ваша кухня все-таки немножко отличается от других псковичей", - сказал президент, обращаясь к Елене.
Путин выразил надежду на то, что проекты по сохранению культуры, в том числе гастрономической, будут доступны для всех граждан страны.
"Но не только культура вашего народа, в данном случае гастрономическая культура, но и всех других народов. Это интересно. Я уверен, просто когда люди будут смотреть доступ, а сейчас доступ свободный, через интернет легко зайти и посмотреть. С удовольствием будут у себя в семье все это делать и готовить", - подчеркнул он.
ОбществоРоссияВладимир ПутинМаксим Древаль
 
 
