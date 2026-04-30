Путин дал поручение по созданию учебников на языках малочисленных народов - РИА Новости, 30.04.2026
16:12 30.04.2026
Путин дал поручение по созданию учебников на языках малочисленных народов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил подумать над грантами для подготовки учебников на языках малочисленных народов.
  • Он также подчеркнул необходимость создания таких книг в электронной форме.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подумать над грантами для подготовки учебников на языках малочисленных народов.
Глава государства в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Представитель Чукотки, чукчанка, научный руководитель отдела изучения и развития языков Чукотки АНО "Чукотский арктический научный центр" Виктория Кавры затронула вопросы подготовки учебников на чукотском языке.
"Вы знаете ситуацию, она не такая простая. Раз вы сейчас в науке работаете, это ваша работа, а когда всякие пособия учебные и учебники по языку готовят, то часто людям приходится делать это за счет собственного времени и в свободное, что называется, дополнительное время на это тратят. Здесь нужно подумать о грантовой поддержке", - сказал президент.
В свою очередь Кавры согласилась с предложением, отметив, что создание учебников на чукотском языке потребовало много времени.
"И в электронной форме нужно делать, поддержать это. И гранты нужны для тех, кто занимается этой работой. Обязательно это нужно сделать", - подчеркнул Путин.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин рассказал о силе медведя
Вчера, 16:01
 
