Путину рассказали о рецептах карельских калиток
16:06 30.04.2026 (обновлено: 16:16 30.04.2026)
Путину рассказали о рецептах карельских калиток

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учитель вепсского языка Анастасия Евтушенко из села Шелтозеро в Карелии рассказала Путину о том, что ее дочери умеют печь традиционные вепсские калитки.
  • Путин и Евтушенко обсудили особенности приготовления карельских калиток.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о рецептах карельских калиток.
Глава государства в четверг приехал в московский "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин рассказал о силе медведя
Вчера, 16:01
Учитель вепсского языка Анастасия Евтушенко из села Шелтозеро в Карелии в ходе встречи рассказала, что они с мужем воспитывают трех дочерей. И так как сама семья ведет активный образ жизни, дети занимаются спортом, музыкой, танцами, народным рукоделием, а также помогают по хозяйству. Например, как отметила Евтушенко, ее дочери умеют печь традиционные вепсские калитки.
"Вкусные. Знаю", - прокомментировал Путин.
Евтушенко уточнила, что все зависит от того, где ел калитки глава государства. По ее словам, у каждой хозяйки это блюдо получается по-своему.
"Извините, пожалуйста. Это важный вопрос. Там еще по-разному что-то добавляют?" - поинтересовался президент РФ.
"Конечно, да. То есть каждая хозяйка, она замешивает тесто по-своему... Начинку все делают по-разному. Кто-то делает с добавлением молока, кто-то делает только с добавлением яйца, кто-то вообще ничего не добавляет. Даже картофель у всех разный. Поэтому калитки не бывают одинаковыми", - рассказала Евтушенко.
"Интересно. Буду иметь в виду", - ответил Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона Знание. Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин оценил красоту национальных костюмов народа ханты
Вчера, 15:46
 
