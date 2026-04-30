МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о рецептах карельских калиток.
Учитель вепсского языка Анастасия Евтушенко из села Шелтозеро в Карелии в ходе встречи рассказала, что они с мужем воспитывают трех дочерей. И так как сама семья ведет активный образ жизни, дети занимаются спортом, музыкой, танцами, народным рукоделием, а также помогают по хозяйству. Например, как отметила Евтушенко, ее дочери умеют печь традиционные вепсские калитки.
"Вкусные. Знаю", - прокомментировал Путин.
Евтушенко уточнила, что все зависит от того, где ел калитки глава государства. По ее словам, у каждой хозяйки это блюдо получается по-своему.
"Извините, пожалуйста. Это важный вопрос. Там еще по-разному что-то добавляют?" - поинтересовался президент РФ.
"Конечно, да. То есть каждая хозяйка, она замешивает тесто по-своему... Начинку все делают по-разному. Кто-то делает с добавлением молока, кто-то делает только с добавлением яйца, кто-то вообще ничего не добавляет. Даже картофель у всех разный. Поэтому калитки не бывают одинаковыми", - рассказала Евтушенко.
"Интересно. Буду иметь в виду", - ответил Путин.