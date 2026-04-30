Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин указал на важность творческого подхода в работе с маленькими детьми.

Педагог Ирина Дзамыхова предложила создать единую цифровую базу данных, включающую практики со всей России для обучения детей дошкольного возраста.

Путин пообещал поручить разработку плана действий по осуществлению программы министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность творческого подхода в работе с маленькими детьми, отметив, что он всегда дает лучший результат.

Глава государства в четверг приехал в московский " Манеж ", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России

Представительница абазинского народа из Карачаево-Черкесской Республики, педагог Ирина Дзамыхова обозначила главе государства проблему нехватки методических материалов для обучения детей дошкольного возраста. Она отметила, что разработала собственную методику, основанную на обучении подрастающего поколения в игровой форме, в том числе с опорой на традиционные забавы народа.

"Существуют определенные стандарты, но творческий подход всегда дает наилучший результат", - сказал Путин в ходе встречи.

Дзамыхова обратилась к президенту с предложением о создании единой цифровой базы данных, включающей в себя практики со всей России.

"То, что вы предлагаете, полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания и навыки в игровой форме, и если там есть какие-то детали, которые вы дорабатываете и видите результаты этой работы, то, конечно, их нужно тиражировать, это точно", - сказал Путин в ходе встречи.

Глава государства попросил участницу встречи более точно сформулировать концепцию реализации предложенной инициативы.

"Я вижу это в виде какого-то международного сайта, или же какого-то цифрового сообщества, в котором будут собраны все материалы, но с учетом возрастной категории ребенка, например, от трех до шести или от полутора до семи лет", - сказала Дзамыхова.