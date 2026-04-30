Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 30.04.2026
Путин указал на важность творческого подхода в работе с маленькими детьми

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин указал на важность творческого подхода в работе с маленькими детьми.
  • Педагог Ирина Дзамыхова предложила создать единую цифровую базу данных, включающую практики со всей России для обучения детей дошкольного возраста.
  • Путин пообещал поручить разработку плана действий по осуществлению программы министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность творческого подхода в работе с маленькими детьми, отметив, что он всегда дает лучший результат.
Глава государства в четверг приехал в московский "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
Путину сыграли на редком инструменте народов Севера
Вчера, 15:50
Представительница абазинского народа из Карачаево-Черкесской Республики, педагог Ирина Дзамыхова обозначила главе государства проблему нехватки методических материалов для обучения детей дошкольного возраста. Она отметила, что разработала собственную методику, основанную на обучении подрастающего поколения в игровой форме, в том числе с опорой на традиционные забавы народа.
"Существуют определенные стандарты, но творческий подход всегда дает наилучший результат", - сказал Путин в ходе встречи.
Дзамыхова обратилась к президенту с предложением о создании единой цифровой базы данных, включающей в себя практики со всей России.
"То, что вы предлагаете, полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания и навыки в игровой форме, и если там есть какие-то детали, которые вы дорабатываете и видите результаты этой работы, то, конечно, их нужно тиражировать, это точно", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства попросил участницу встречи более точно сформулировать концепцию реализации предложенной инициативы.
"Я вижу это в виде какого-то международного сайта, или же какого-то цифрового сообщества, в котором будут собраны все материалы, но с учетом возрастной категории ребенка, например, от трех до шести или от полутора до семи лет", - сказала Дзамыхова.
Путин пообещал поручить разработку плана действий по осуществлению программы министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
Путину рассказали о национальной кухне коренного народа Сету
Вчера, 15:36
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей КравцовМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала