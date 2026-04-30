МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность творческого подхода в работе с маленькими детьми, отметив, что он всегда дает лучший результат.
Представительница абазинского народа из Карачаево-Черкесской Республики, педагог Ирина Дзамыхова обозначила главе государства проблему нехватки методических материалов для обучения детей дошкольного возраста. Она отметила, что разработала собственную методику, основанную на обучении подрастающего поколения в игровой форме, в том числе с опорой на традиционные забавы народа.
"Существуют определенные стандарты, но творческий подход всегда дает наилучший результат", - сказал Путин в ходе встречи.
Дзамыхова обратилась к президенту с предложением о создании единой цифровой базы данных, включающей в себя практики со всей России.
"То, что вы предлагаете, полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания и навыки в игровой форме, и если там есть какие-то детали, которые вы дорабатываете и видите результаты этой работы, то, конечно, их нужно тиражировать, это точно", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства попросил участницу встречи более точно сформулировать концепцию реализации предложенной инициативы.
"Я вижу это в виде какого-то международного сайта, или же какого-то цифрового сообщества, в котором будут собраны все материалы, но с учетом возрастной категории ребенка, например, от трех до шести или от полутора до семи лет", - сказала Дзамыхова.
Путин пообещал поручить разработку плана действий по осуществлению программы министру просвещения РФ Сергею Кравцову.