Путину сыграли на редком инструменте народов Севера

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представительница народа ханты Янесса Кузнецова сыграла президенту РФ Владимиру Путину на редком инструменте народов Севера Нарс-юх, глава государства оценил выступление девочки и похвалил ее.
Российский лидер в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".
Кузнецова сыграла президенту на традиционном струнном щипковом инструменте ханты и манси Нарс-юх "поющее дерево". Глава государства внимательно и с интересом слушал выступление хантыйки.
"Здорово! Молодец", - сказал Путин после исполнения мелодии.