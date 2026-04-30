Путин попросил экскурсовода рассказать ему о Сахалине

15:45 30.04.2026
Путин попросил экскурсовода Кафкана рассказать ему о Сахалине

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник Сахалинского туристического информационного центра Андрей Кафкан пригласил Путина посетить остров.
  • Президент же предложил представить, что они уже на Сахалине, и попросил экскурсовода рассказать интересные факты об этом месте.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил экскурсовода, сотрудника Сахалинского туристического информационного центра ГоуСахалин Андрея Кафкана рассказать ему о Сахалине.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". Кафкан принял участие во встрече. Он рассказал Путину о туристическом потенциале региона и пригласил президента посетить остров.
"Хотел вас тоже пригласить в наш прекрасный остров. Я знаю, что вы уже были, но сейчас остров значительно преобразился. Буду рад провести вам экскурсию", - сказал Кафкан, обращаясь к главе государства.
Путин, в свою очередь, предложил представить, что они уже на Сахалине, и попросил Кафкана провести импровизационную экскурсию, рассказав интересные факты об острове.
"Представим себе, что мы сейчас на Сахалине. С чего бы вы начали?", - сказал Путин.
Экскурсовод ответил, что начал бы знакомство с регионом с Охотского моря, отметив его природные особенности и разнообразие климата на острове.
В ходе беседы Путин уточнил особенности климата и природных условий, а также поинтересовался животным миром региона, в частности, наличием медведей. Экскурсовод подтвердил, что на острове их действительно много.
