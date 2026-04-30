Путин попросил экскурсовода рассказать ему о Сахалине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил экскурсовода, сотрудника Сахалинского туристического информационного центра ГоуСахалин Андрея Кафкана рассказать ему о Сахалине.

Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". Кафкан принял участие во встрече. Он рассказал Путину о туристическом потенциале региона и пригласил президента посетить остров.

"Хотел вас тоже пригласить в наш прекрасный остров. Я знаю, что вы уже были, но сейчас остров значительно преобразился. Буду рад провести вам экскурсию", - сказал Кафкан, обращаясь к главе государства.

Путин, в свою очередь, предложил представить, что они уже на Сахалине , и попросил Кафкана провести импровизационную экскурсию, рассказав интересные факты об острове.

"Представим себе, что мы сейчас на Сахалине. С чего бы вы начали?", - сказал Путин.

Экскурсовод ответил, что начал бы знакомство с регионом с Охотского моря , отметив его природные особенности и разнообразие климата на острове.