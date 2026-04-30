Путин назвал Россию страной восходящего солнца

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Именно Россия является страной восходящего солнца, Чукотка находится восточнее Японии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считается, самая восточная страна - это Япония. Я уже об этом говорил. А восточнее Японии находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Ранее Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.
