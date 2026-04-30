Путин вспомнил "солдатскую заповедь" на встрече в Манеже

Она рассказала президенту РФ, что в прошлом году родительское сообщество школы стало победителем конкурса инициатив общества "Знание" и выиграло грант на реализацию проекта "Семейный фестиваль. Ярмарка Добра". По словам Вариксоо, этот проект помог до конца оборудовать кабинет технологии, и теперь дети могут готовить вместе со своими родными в рамках уроков. В том числе, сохраняя национальное наследие народа сету, они готовят блюда национальной кухни.