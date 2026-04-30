Путин поприветствовал участницу встречи в Манеже на бесермянском наречии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на бесермянском наречии поприветствовал участницу встречи с представителями коренных малочисленных народов России в Манеже.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые".
Представительница народа бесермян Надежда Сидорова поприветствовала президента на бесермянском наречии.
"Чырткемесь! Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович", - сказала Сидорова.
"Чырткемесь", - ответил Путин.
"Ой, класс", - оценила бесермянка приветствие главы государства.