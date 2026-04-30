Путин заявил, что обязательно съездит в Вилючинск

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обязательно съездит в Вилючинск.

Глава государства в четверг приехал в столичный " Манеж ", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России

Представитель Камчатского края , камчадал, участник СВО Алексей Красильников рассказал про условия жизни в городе моряков-подводников Вилючинск

"Давно не был в Вилючинске, надо будет обязательно съездить, посмотреть, что происходит", - сказал Путин

Красильников отметил, в свою очередь, что в городе есть новый детский сад, идет строительство и все хорошо.

"Все хорошо не бывает", - с улыбкой сказал Путин.

"Всем все хватает, и садики строятся…", - начал отвечать Красильников.

"Вот настоящий военный", - пошутил президент.

Президент также поблагодарил Красильникова за отношение к службе и делу.

"Но обязательно съезжу и посмотрю, что там (в Вилючинске - ред.)", - добавил Путин.

Кроме того, президент поинтересовался, где и как живет сам Красильников. Участник встречи рассказал, что живет в служебной квартире в новом доме в поселке Рыбачий.

"Потому что там еще очень много, прямо, по-простому сказать, старья. Стоит еще старье? Не снесли его?" - спросил Путин.

"Что-то снесли, что-то нет", - кратко ответил Красильников.