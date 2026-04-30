Путин заявил, что обязательно съездит в Вилючинск
15:16 30.04.2026 (обновлено: 15:28 30.04.2026)
Путин заявил, что обязательно съездит в Вилючинск

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что обязательно посетит Вилючинск.
  • Представитель Камчатского края Алексей Красильников рассказал президенту о строительстве нового детского сада и других изменениях в Вилючинске.
  • Путин поблагодарил Красильникова за отношение к службе и делу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обязательно съездит в Вилючинск.
Глава государства в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
Представитель Камчатского края, камчадал, участник СВО Алексей Красильников рассказал про условия жизни в городе моряков-подводников Вилючинск.
"Давно не был в Вилючинске, надо будет обязательно съездить, посмотреть, что происходит", - сказал Путин.
Красильников отметил, в свою очередь, что в городе есть новый детский сад, идет строительство и все хорошо.
"Все хорошо не бывает", - с улыбкой сказал Путин.
"Всем все хватает, и садики строятся…", - начал отвечать Красильников.
"Вот настоящий военный", - пошутил президент.
Президент также поблагодарил Красильникова за отношение к службе и делу.
"Но обязательно съезжу и посмотрю, что там (в Вилючинске - ред.)", - добавил Путин.
Кроме того, президент поинтересовался, где и как живет сам Красильников. Участник встречи рассказал, что живет в служебной квартире в новом доме в поселке Рыбачий.
"Потому что там еще очень много, прямо, по-простому сказать, старья. Стоит еще старье? Не снесли его?" - спросил Путин.
"Что-то снесли, что-то нет", - кратко ответил Красильников.
В заключении Путин попросил его передать самые лучшие пожелания сослуживцам.
