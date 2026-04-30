Путин рассказал, с чем связана поддержка коренных народов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что государственная поддержка коренных малочисленных народов России связана не только с их численностью, но и со сложными условиями жизни.
- Ранее президент постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государственная поддержка коренных малочисленных народов России связана не только с их численностью, но и со сложными условиями жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поддержка коренных малочисленных народов, она, конечно, связана, прежде всего, с малочисленностью, со стремлением государства поддержать определенные этносы, сохранить их... Политика государства направлена не только на то, чтобы сохранить этнос, но она еще обусловлена сложными условиями проживания (этноса - ред.)", - сказал Путин в ходе встречи.
Ранее президент постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.