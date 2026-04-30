Путин рассказал, что численность ненцев приближается к 50 тысячам - РИА Новости, 30.04.2026
15:02 30.04.2026 (обновлено: 15:23 30.04.2026)
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве. 30 апреля 2026
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что численность ненцев приближается к 50 тысячам.
Глава государства в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России. Представитель Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе встречи доложил президенту, что в регионе оказывается широкая социальная поддержка коренным малочисленным народам Севера. Благодаря этому народ процветает и растет: согласно последней переписи населения, численность ненцев увеличилась на 11,5%.
"Да, приближается к 50 тысячам", - отметил Путин.
