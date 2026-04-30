Путин рассказал, что заложено природой в характере коренных народов России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Смелость, мужество, умение преодолевать трудности заложены природой в характере многих коренных народов России, заявил президент России Владимир Путин.
"Смелость, мужество, умение преодолевать трудности заложены в самом характере многих коренных народов нашей страны. Ну, природа сама воспитывает соответствующим образом и шлифует характер тех, кто живет в таких сложных условиях поколениями, из столетия в столетие", - сказал глава государства на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". В ходе встречи Путин поздравил всех россиян с Днем коренных малочисленных народов России, который отмечается впервые.