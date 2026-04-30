Народы России должны чувствовать, что страна — их общий дом, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2026
14:54 30.04.2026 (обновлено: 15:26 30.04.2026)
Народы России должны чувствовать, что страна — их общий дом, заявил Путин

Путин: все народы России должны чувствовать, что страна — их общий дом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве. 30 апреля 2026
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона Знание. Первые в Москве. 30 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" в Москве. 30 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что все народы России должны чувствовать, что страна — их общий дом.
  • Путин подчеркнул, что в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, каждый из которых является частью неповторимого многообразия России.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все народы России должны чувствовать, что страна - их общий дом.
Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". В ходе встречи Путин поздравил всех россиян с Днем коренных малочисленных народов России, который отмечается впервые.
"И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья" - в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы - все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. И каждый из них, по словам президента, является частью неповторимого многообразия России, хранителем уникальных традиций, культур и характеров.
"Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, наше общее достояние. И его сбережение, преумножение, благополучие – это сбережение и преумножение всего многонационального народа России", - добавил российский лидер.
В России 30 апреля 2026 года впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.
