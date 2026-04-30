Путин рассказал о планах по развитию Сибири, Дальнего Востока и Арктики

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что реализуются масштабные планы по развитию Сибири, Дальнего Востока, Арктики.
"Сейчас мы реализуем масштабные планы по развитию Дальнего Востока, Сибири, Арктики", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Он отметил, что интересы людей, живущих на этих территориях, в абсолютном приоритете.
"Я, когда обсуждаю эти все проекты с членами правительства, с представителями наших крупных компаний - говорю совершенно ответственно - всегда обращаю на это внимание", - сказал Путин.
В России 30 апреля впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.