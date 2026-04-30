Путин отметил отвагу малых коренных народов в годы ВОВ
14:51 30.04.2026
Путин отметил отвагу малых коренных народов в годы ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил отвагу коренных малочисленных народов в годы Великой Отечественной войны.
  • Путин подчеркнул, что один из самых известных снайперов времен Великой Отечественной войны является представителем одного из малых народов Севера.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил отвагу коренных малочисленных народов в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства в четверг проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов.
"Мы знаем, с какой отвагой сражались представители коренных малых народов в годы Великой Отечественной войны, по праву были удостоены званий Героя Советского союза и других высоких наград", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что один из самых известных снайперов времен Великой Отечественной войны является представителем именно одного из малых народов Севера.
