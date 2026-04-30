Многовековая история малочисленных народов России продолжится, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2026
14:50 30.04.2026
Многовековая история малочисленных народов России продолжится, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что многовековая история малочисленных народов России получит достойное продолжение.
"Не сомневаюсь ни на секунду, благодаря таким деятельным, неравнодушным людям, как вы, многовековая история народов России получит достойное продолжение. Получает и будет все это продолжаться, получит и в дальнейшем. А Россия, в свою очередь, получит достойное продолжение, как наше единое Отечество", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Ранее Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов России
Вчера, 14:27
 
