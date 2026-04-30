Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 30.04.2026
Освоение Сибири не влекло подавления малых народов, заявил Путин

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что освоение русскими переселенцами Сибири и Дальнего Востока не влекло подавления малых народов.
  • Он подчеркнул, что в отличие от других стран, где создавались резервации, традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов не был разрушен.
  • Президент отметил, что эти земли закрепились в составе Российской империи во взаимодействии с малочисленными народами и с уважением к их обычаям и традициям.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Освоение русскими переселенцами Сибири и Дальнего Востока не влекло подавления малых народов, в отличие от других стран, где создавались резервации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера, хочу это подчеркнуть, - не влекло подавления и разрушения традиционного уклада жизни коренных, малочисленных родов этих территорий, живших там людей, что, кстати говоря, мы это хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее", - сказал глава государства в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России.
Путин подчеркнул, что в итоге эти земли закрепились в составе Российской империи не в противоречии, а во взаимодействии с малочисленными народами, с уважением к их обычаям и традициям.
Вчера, 14:45
 
Дальний ВостокРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала