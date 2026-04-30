Освоение Сибири не влекло подавления малых народов, заявил Путин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Освоение русскими переселенцами Сибири и Дальнего Востока не влекло подавления малых народов, в отличие от других стран, где создавались резервации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера, хочу это подчеркнуть, - не влекло подавления и разрушения традиционного уклада жизни коренных, малочисленных родов этих территорий, живших там людей, что, кстати говоря, мы это хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах. Там резервации всякие создавались и так далее", - сказал глава государства в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России.
Путин подчеркнул, что в итоге эти земли закрепились в составе Российской империи не в противоречии, а во взаимодействии с малочисленными народами, с уважением к их обычаям и традициям.