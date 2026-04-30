В России многое делается для ведущих кочевой образ жизни, заявил Путин

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс социальных услуг, заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что такие народы совсем непривередливые. По его словам, они живут в тяжелых условиях, и даже минимальное внимание к ним вызывает положительную отдачу.