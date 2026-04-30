В России многое делается для ведущих кочевой образ жизни, заявил Путин
14:49 30.04.2026
В России многое делается для ведущих кочевой образ жизни, заявил Путин

Путин: в РФ много делается из соцуслуг для людей, ведущих кочевой образ жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что в России многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс социальных услуг.
  • Путин подчеркнул, что коренные малочисленные народы живут в тяжелых условиях, и даже минимальное внимание к ним вызывает положительную отдачу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России многое делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс социальных услуг, заявил президент России Владимир Путин.
"Много делается для того, чтобы людям, ведущим кочевой образ жизни, был доступен весь комплекс современных медицинских, социальных, образовательных услуг", - сказал Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент подчеркнул, что такие народы совсем непривередливые. По его словам, они живут в тяжелых условиях, и даже минимальное внимание к ним вызывает положительную отдачу.
Путин отметил работу по поддержке традиционных промыслов в России
Вчера, 14:45
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
