Путин отметил работу по поддержке традиционных промыслов в России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Комплекс мер поддержки традиционных промыслов действует в России, также в регионах реализуется образовательная программа по изучению 76 языков народов России, в том числе малочисленных, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас в российских регионах реализуется образовательная программа по изучению 76 языков народов России , в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов, оленеводства, охоты и многого другого", - сказал Путин в четверг на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.

Президент поделился, что бывал в тех местах, где занимаются промыслом, общался с людьми без камер и видел, как устроен быт. При этом глава государства отметил доброту этих народов, несмотря на суровые условия жизни.