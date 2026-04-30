Путин отметил работу по поддержке традиционных промыслов в России - РИА Новости, 30.04.2026
14:45 30.04.2026
Путин отметил работу по поддержке традиционных промыслов в России

Путин отметил меры поддержки традиционных промыслов в России

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России действует комплекс мер поддержки традиционных промыслов.
  • В регионах реализуется образовательная программа по изучению 76 языков народов России, в том числе малочисленных.
  • Владимир Путин отметил доброту народов, занимающихся традиционными промыслами, несмотря на суровые условия жизни.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Комплекс мер поддержки традиционных промыслов действует в России, также в регионах реализуется образовательная программа по изучению 76 языков народов России, в том числе малочисленных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас в российских регионах реализуется образовательная программа по изучению 76 языков народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов, оленеводства, охоты и многого другого", - сказал Путин в четверг на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент поделился, что бывал в тех местах, где занимаются промыслом, общался с людьми без камер и видел, как устроен быт. При этом глава государства отметил доброту этих народов, несмотря на суровые условия жизни.
"Безусловно, это все накладывает отпечаток на характер, на восприятие окружающего мира, на отношения между людьми", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
