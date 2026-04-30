Путин отметил работу по поддержке традиционных промыслов в России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Комплекс мер поддержки традиционных промыслов действует в России, также в регионах реализуется образовательная программа по изучению 76 языков народов России, в том числе малочисленных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас в российских регионах реализуется образовательная программа по изучению 76 языков народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов, оленеводства, охоты и многого другого", - сказал Путин в четверг на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент поделился, что бывал в тех местах, где занимаются промыслом, общался с людьми без камер и видел, как устроен быт. При этом глава государства отметил доброту этих народов, несмотря на суровые условия жизни.
"Безусловно, это все накладывает отпечаток на характер, на восприятие окружающего мира, на отношения между людьми", - подчеркнул он.