Путин назвал каждый малочисленный народ России неотъемлемой частью страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каждый из 47 коренных малочисленных народов России является неотъемлемой частью страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них - неотъемлемая, как я уже сказал, часть России и ее неповторимого многообразия и хранитель уникальных традиций, культур, характеров. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, - наше общее достояние", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент отметил, что сбережение, преумножение и благополучие малочисленных народов - это сбережение и преумножение всего многонационального народа России.
"Россия исторически, я хочу это подчеркнуть - мы, собственно, часто об этом говорим, но сегодня по случаю праздника сказать об этом еще раз будет абсолютно уместно - Россия формировалась именно как союз народов. Вот это хочу подчеркнуть", - сказал Путин.