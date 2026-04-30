Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал каждый малочисленный народ России неотъемлемой частью страны - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 30.04.2026
Путин назвал каждый малочисленный народ России неотъемлемой частью страны

Путин: каждый из 47 малочисленных народов РФ является неотъемлемой частью страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что каждый из 47 коренных малочисленных народов России является неотъемлемой частью страны.
  • Он подчеркнул, что сбережение и преумножение малочисленных народов — это сбережение и преумножение всего многонационального народа России.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Каждый из 47 коренных малочисленных народов России является неотъемлемой частью страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг приехал в столичный "Манеж", где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон "Знание. Первые", и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Путин назвал любовь к Родине костяком для миропонимания россиян
Вчера, 14:37
"В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них - неотъемлемая, как я уже сказал, часть России и ее неповторимого многообразия и хранитель уникальных традиций, культур, характеров. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, - наше общее достояние", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент отметил, что сбережение, преумножение и благополучие малочисленных народов - это сбережение и преумножение всего многонационального народа России.
"Россия исторически, я хочу это подчеркнуть - мы, собственно, часто об этом говорим, но сегодня по случаю праздника сказать об этом еще раз будет абсолютно уместно - Россия формировалась именно как союз народов. Вот это хочу подчеркнуть", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Бизнес понимает важность интересов малочисленных народов, заявил Путин
Вчера, 14:35
 
РоссияВладимир ПутинМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала