Путин назвал любовь к Родине костяком для миропонимания россиян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любовь россиян и к малой Родине, и к общей большой Родине костяком миропонимания России.
"Это сочетание любви и желания поддержать и все сделать для развития и малой Родины, и нашей общей большой (Родины - ред.), оно является очень важным. Оно составляет костяк нашего миропонимания и костяк того, что нас (народы России - ред.) объединяет", - сказал глава государства на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.