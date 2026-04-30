Путин: представители малочисленных народов сражаются плечом к плечу на СВО

- Владимир Путин заявил, что представители малых народов сражаются в зоне СВО плечом к плечу с представителями других народов.
- Путин также выразил благодарность участникам СВО за службу Родине на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
- 30 апреля 2026 года в России впервые масштабно отмечается День коренных малочисленных народов Российской Федерации.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Представители малых народов плечом к плечу сражаются в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин.
"В ходе специальной военной операции мужчины, да и женщины тоже (как и в годы Великой Отечественной войны - ред.) с честью отстаивают интересы общего отечества, плечом к плечу с представителями других народов борются за Родину, за Россию. Я знаю, что участники специальной военной операции здесь находятся. Искренне благодарю всех вас и ваших боевых товарищей за службу Родине", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России, которая проходит в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
В России 30 апреля 2026 года впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента. Праздник инициирован в Год единства народов России.