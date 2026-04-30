14:36 30.04.2026 (обновлено: 15:46 30.04.2026)
Сила России в многообразии, заявил Путин на встрече с малыми народами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подчеркнул, что сила России заключается в ее многообразии.
  • В основе отношений между разными национальностями в стране лежит уважение к их ценностям и самобытности.
  • Власти будут поддерживать коренные малочисленные народы.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия сформировалась как союз народов, поэтому сила страны состоит в ее многообразии, заявил Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов.
"Хочу вновь подчеркнуть: универсальность и сила России — в ее многообразии", — рассказал он на мероприятии в рамках марафона "Знание. Первые" в Манеже.

По его словам, в основе отношений между разными национальностями в стране лежит уважение к их ценностям и самобытности. Освоение русскими переселенцами Сибири и Дальнего Востока не влекло подавления малых народов, в отличие от примеров других государств, где делали резервации.
Президент отметил отвагу представителей малочисленных народов в годы Великой Отечественной войны, сейчас они плечом к плечу сражаются в зоне СВО.
"Мы вместе всегда добивались побед и свершений, именно объединяя наши усилия", — подчеркнул он.

Путин добавил, что в России проживают 47 коренных малых народов, власти продолжат помогать им, в том числе с точки зрения оказания социальных услуг и поддержки традиционных промыслов. При реализации масштабных проектов по развитию Сибири, Дальнего Востока, Арктики будут учитывать их интересы.
В этом году в стране впервые отмечают День коренных малочисленных народов. Его установили указом президента в 2025-м. Праздник призван помочь сохранить традиционный образ жизни и самобытную культуру малых народов.
