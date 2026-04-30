Бизнес понимает важность интересов малочисленных народов, заявил Путин
14:35 30.04.2026 (обновлено: 14:46 30.04.2026)
Бизнес понимает важность интересов малочисленных народов, заявил Путин

  • Владимир Путин заявил, что российский бизнес понимает необходимость учета интересов малочисленных народов при реализации проектов.
  • Путин подчеркнул, что интересы людей, в том числе представителей коренных малочисленных народов, находятся в абсолютном приоритете при обсуждении проектов с правительством и крупными компаниями.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский бизнес понимает, что нужно учитывать интересы малочисленных народов при реализации своих проектов , заявил президент России Владимир Путин.
"Интересы людей, в том числе тех, чьи предки веками жили на этих землях, в абсолютном приоритете. Когда мы обсуждаем эти проекты с членами правительства, с представителями наших крупных компаний, говорю совершенно ответственно, всегда обращаю на это внимание", - сказал глава государства на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Путин добавил, что видит полное понимание со стороны руководителей к подобным моментам при реализации крупных инвестиционных проектов.
