14:27 30.04.2026 (обновлено: 14:39 30.04.2026)

Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов России, который отмечается впервые.
  • Он отметил, что все народы должны чувствовать, что Россия – их общий родной дом.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов России, который отмечается впервые.
Ранее Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.
"Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы - единая семья народов России, и как я сказал, единая семья - вот в этом наша сила", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент отметил, что и малый этнос, и большие народы должны чувствовать, что Россия – их общий родной дом, только в этом случае страна будет чувствовать себя устойчиво, стабильно, будет двигаться вперед.
