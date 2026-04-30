Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем коренных малочисленных народов России, который отмечается впервые.
"Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех и всех граждан России с этим праздником. Именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ, все мы - единая семья народов России, и как я сказал, единая семья - вот в этом наша сила", - сказал Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент отметил, что и малый этнос, и большие народы должны чувствовать, что Россия – их общий родной дом, только в этом случае страна будет чувствовать себя устойчиво, стабильно, будет двигаться вперед.
