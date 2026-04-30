Песков рассказал о договоренности Путина и Трампа продолжить контакты

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились о продолжении посреднических услуг в урегулировании конфликтов, но конкретики по датам новых переговоров и визитов уполномоченных представителей пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет", - указал Песков.
В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Афонин уверен, что телефонный разговор двух президентов сможет продвинуть вперед процесс урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.