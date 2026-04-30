Песков рассказал о договоренности Путина и Трампа продолжить контакты - РИА Новости, 30.04.2026
14:14 30.04.2026 (обновлено: 16:36 30.04.2026)
Песков рассказал о договоренности Путина и Трампа продолжить контакты

Песков: Путин и Трамп договорились контактировать по урегулированию конфликтов

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились о продолжении посреднических услуг в урегулировании конфликтов.
  • Конкретных дат новых переговоров и визитов уполномоченных представителей пока нет.
  • Депутат Госдумы Юрий Афонин выразил уверенность, что телефонный разговор президентов сможет продвинуть вперед процесс урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора условились о продолжении посреднических услуг в урегулировании конфликтов, но конкретики по датам новых переговоров и визитов уполномоченных представителей пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет", - указал Песков.
В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Афонин уверен, что телефонный разговор двух президентов сможет продвинуть вперед процесс урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.
"Разговор президентов России и США способен двинуть вперед урегулирование сразу двух конфликтов — и украинского, и иранского", - сказал Афонин интернет-порталу NEWS.ru.
