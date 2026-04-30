Путин приехал на площадку марафона "Знание.Первые"
14:06 30.04.2026 (обновлено: 14:32 30.04.2026)
Путин приехал на площадку марафона "Знание.Первые"

Владимир Путин приехал на площадку просветительского марафона "Знание.Первые"

© РИА Новости / POOL | Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки "Герои спецоперации: подвиг единства", приуроченной к Году единства народов России и организованной в рамках просветительского марафона "Знание. Первые", в ЦВЗ "Манеж"
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки "Герои спецоперации: подвиг единства", приуроченной к Году единства народов России и организованной в рамках просветительского марафона "Знание. Первые", в ЦВЗ "Манеж"
  • Президент России Владимир Путин приехал на площадку просветительского марафона "Знание.Первые" в центральный выставочный зал "Манеж" в Москве.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на площадку просветительского марафона "Знание. Первые" в центральный выставочный зал "Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Федеральный марафон "Знание. Первые" в "Манеже" проходит с 28 по 30 апреля. Он посвящен теме единства народов и приурочен ко Дню коренных малочисленных народов РФ, который был установлен указом президента в 2025 году и в нынешнем году отмечается впервые.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин в четверг проведет встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
Президент не в первый раз участвует в мероприятиях просветительского марафона. В 2022 году в День знаний глава государства провел открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде, а годом ранее в рамках марафона состоялась встреча Путина со школьниками во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке.
Участниками встреч были школьники и студенты, молодые деятели культуры, науки и спорта, лекторы общества "Знание" и наставники. Круг тем достаточно широк: от участия молодежи в государственных делах и изменений на рынке труда до реализации конкретных социальных и патриотических проектов. Путин говорил с молодыми людьми и о поиске пути в жизни, рассказывал о роли наставников в собственной судьбе, вспоминая своих преподавателей Тамару Чижову и Веру Гуревич, тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.
В 2025 году президент общался с участниками марафона в Музее Победы на Поклонной горе. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда беседа была посвящена вопросам сохранения исторической памяти, реализации общественных и образовательных проектов в этой сфере.
Первый федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми.
