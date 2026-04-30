Песков рассказал о мерах для преодоления негативных тенденций в экономике

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин совместно с правительством принимают меры для преодоления негативных тенденций в экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Минэкономразвития в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике" сообщило, что по итогам первого квартала ВВП в России снизился на 0,3%, при этом в марте он вырос на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в феврале и на 1,8% в январе. Журналисты задали Пескову вопрос, как в Кремле воспринимают эти данные.
"Определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста", - сказал Песков журналистам.
Месяцем ранее министерство оценивало снижение ВВП в феврале на 1,5%. Уточнение произошло в основном в связи с пересмотром Росстатом данных по оптовой торговле, указали в Минэкономразвития. В январе экономика России по уточненным данным показала спад на 1,8% вместо прежней оценки в 2,1%.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в марте вырос на 1,4% с исключением сезонного фактора (в феврале был рост на 0,3%).