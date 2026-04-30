Путин рассказал о сохранении культуры народов без письменности

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, услышав рассказ о напевах коренного малочисленного народа бесермян, мелодии которых передаются из поколения в поколение, отметил, что народы, у которых не было письменности, более точно сохраняли свою культуру.