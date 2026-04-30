Путин рассказал о сохранении культуры народов без письменности - РИА Новости, 30.04.2026
15:22 30.04.2026
Путин рассказал о сохранении культуры народов, у которых не было письменности

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что народы без письменности более точно сохраняют свою культуру.
  • Главе государства рассказали о бесермянах — народе, проживающем в Удмуртской республике, который передает свои импровизационные песни крези из поколения в поколение.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, услышав рассказ о напевах коренного малочисленного народа бесермян, мелодии которых передаются из поколения в поколение, отметил, что народы, у которых не было письменности, более точно сохраняли свою культуру.
Главе государства на встрече с представителями коренных малочисленных народов России рассказали о бесермянах - народе, проживающем в Удмуртской республике. Импровизационные песни бесермян называются крези, в них нет смыслового текста, но есть 12 мелодий, которые передаются из поколения в поколение.
Путин рассказал, что заложено природой в характере коренных народов России
Вчера, 14:56
"Как говорят специалисты, у народов, где не было письменности, передача некоторых вещей и сохранение этой культуры, оно остается более точным, чем при наличии письменности. Письменность правят, а при отсутствии письменности все это из поколения в поколение передается точно и по нотам, и по звучанию, и по паузам", - сказал Путин.
Президент отметил, что такие элементы устной культуры, как напевы бесермян, у многих народов мира передаются очень точно, с определенными точными интонациями и с паузами.
Путин отметил отвагу малых коренных народов в годы ВОВ
Вчера, 14:51
 
ОбществоРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир Путин
 
 
