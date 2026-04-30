ПСБ: нужно создать конкурентные локальные бренды Кавказа

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Необходимо сформировать конкурентные локальные бренды Кавказа и выводить их не только на общероссийский, но и на международный рынок, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Таким мнением она поделилась, выступая модератором на деловом завтраке "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста" в рамках Кавказского инвестиционного форума.

Подгузова указала, что доходы бизнеса в креативной экономике кавказского региона выросли почти на 70% за два года, что в три раза быстрее, чем в среднем по России. Однако эти цифры являются результатом низкой точки старта. Необходимо выработать эффективный подход, который позволит перейти от резкого роста экономики к ее системному лидерству.

По ее словам, на Кавказе сформировалась среда, где креативная экономика существует уже сотни лет – в ремеслах, в традициях, в гастрономии – и главный вызов состоит в том, как сохранить эту подлинность и одновременно следовать современным трендам и технологиям, чтобы масштабироваться и становиться точкой роста для региона.

"Креативная экономика – это не только смыслы, но и энергии таланта, созидательности. А еще это будущее, которое рождается на стыке технологии и человеческого гения. Построить креативную экономику нового типа возможно только встраиваясь в современные производственные технологии, без которых немыслимы сегодня музыкальная и киноиндустрия, видеоарт и производство контента. Еще один важный аспект – необходимо из множества отдельных инициатив собрать систему, которая масштабируется. Кавказ должен стать не просто территорией талантов, а регионом, где появляются сильные, узнаваемые креативные бренды", – приводит слова Подгузовой пресс-служба ПСБ.

Модератором сессии также выступил режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов.