15:30 30.04.2026 (обновлено: 15:42 30.04.2026)
ПСБ: нужно создать конкурентные локальные бренды Кавказа

© Фото : пресс-служба ПСБ
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Необходимо сформировать конкурентные локальные бренды Кавказа и выводить их не только на общероссийский, но и на международный рынок, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Таким мнением она поделилась, выступая модератором на деловом завтраке "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста" в рамках Кавказского инвестиционного форума.
Подгузова указала, что доходы бизнеса в креативной экономике кавказского региона выросли почти на 70% за два года, что в три раза быстрее, чем в среднем по России. Однако эти цифры являются результатом низкой точки старта. Необходимо выработать эффективный подход, который позволит перейти от резкого роста экономики к ее системному лидерству.
По ее словам, на Кавказе сформировалась среда, где креативная экономика существует уже сотни лет – в ремеслах, в традициях, в гастрономии – и главный вызов состоит в том, как сохранить эту подлинность и одновременно следовать современным трендам и технологиям, чтобы масштабироваться и становиться точкой роста для региона.
"Креативная экономика – это не только смыслы, но и энергии таланта, созидательности. А еще это будущее, которое рождается на стыке технологии и человеческого гения. Построить креативную экономику нового типа возможно только встраиваясь в современные производственные технологии, без которых немыслимы сегодня музыкальная и киноиндустрия, видеоарт и производство контента. Еще один важный аспект – необходимо из множества отдельных инициатив собрать систему, которая масштабируется. Кавказ должен стать не просто территорией талантов, а регионом, где появляются сильные, узнаваемые креативные бренды", – приводит слова Подгузовой пресс-служба ПСБ.
Модератором сессии также выступил режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов.
В дискуссии приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак, министр экономического развития России Максим Решетников, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, режиссер Алексей Герман и представители локальных брендов и креативных производств кавказского региона.
