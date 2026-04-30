Верховный лидер Ирана заявил о намерении Тегерана и далее управлять Ормузом

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Иран намерен и далее управлять Персидским заливом и Ормузским проливом, обеспечивая безопасность без американского присутствия, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника", - заявил Хаменеи в послании по случаю дня Персидского залива в Иране.
По его словам, регион Персидского залива ждет светлое будущее без американского присутствия.