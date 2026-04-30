Верховный лидер Ирана заявил о намерении Тегерана и далее управлять Ормузом

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 30.04.2026 (обновлено: 13:51 30.04.2026)
Хаменеи: Иран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран намерен обеспечивать безопасность Персидского залива и Ормузского пролива без американского присутствия.
  • По словам Хаменеи, регион Персидского залива ждет светлое будущее без американского присутствия.
ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Иран намерен и далее управлять Персидским заливом и Ормузским проливом, обеспечивая безопасность без американского присутствия, заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
"Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника", - заявил Хаменеи в послании по случаю дня Персидского залива в Иране.
По его словам, регион Персидского залива ждет светлое будущее без американского присутствия.
Корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Морская блокада США угрожает стабильности мира, заявил президент Ирана
Вчера, 10:12
 
В миреИранТегеран (город)Персидский заливОрмузский проливМоджтаба Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала