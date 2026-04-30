В одном из округов Приморья тушат три лесных пожара
11:19 30.04.2026
В одном из округов Приморья тушат три лесных пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Михайловском округе Приморья тушат три лесных пожара.
  • Еще одно возгорание на площади 650 гектаров уже ликвидировали.
  • По словам представителя регионального Минприроды, причина ЧП — действия местного населения.
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Три лесных пожара тушат в Михайловском округе Приморья, еще один – на 650 гектаров – ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды.
В соцсетях разошлось видео, снятое из автомобиля, движущегося сквозь густой дым от пожаров. У трассы горит лес, и местами видимость на дороге почти нулевая, при этом дует сильный ветер. Отмечается, что кадры сняты в Михайловском округе.
"В Михайловском округе горят сейчас три лесных пожара: в Михайловском сельском лесничестве, в Уссурийском лесничестве – (площадью – ред.) один гектар, пять гектаров и семь гектаров", - сказал собеседник.
Он отметил, что, кроме того, в первой половине четверга в Михайловском округе потушен пожар, который горел почти сутки.
"Горел гослесфонд на площади 650 гектаров — Уссурийское лесничество Михайловского муниципального округа в 2 километрах до Николаевки. Причина пожара — местное население", - уточнил собеседник.
