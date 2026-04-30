В одном из округов Приморья тушат три лесных пожара

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Три лесных пожара тушат в Михайловском округе Приморья, еще один – на 650 гектаров – ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель регионального минприроды.

В соцсетях разошлось видео, снятое из автомобиля, движущегося сквозь густой дым от пожаров. У трассы горит лес, и местами видимость на дороге почти нулевая, при этом дует сильный ветер. Отмечается, что кадры сняты в Михайловском округе.

"В Михайловском округе горят сейчас три лесных пожара: в Михайловском сельском лесничестве, в Уссурийском лесничестве – (площадью – ред.) один гектар, пять гектаров и семь гектаров", - сказал собеседник.

Он отметил, что, кроме того, в первой половине четверга в Михайловском округе потушен пожар, который горел почти сутки.