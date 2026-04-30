Прилепин рассказал о целях и задачах нового контракта на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Захар Прилепин подписал новый контракт с Добровольческим корпусом.

Одной из причин подписания нового контракта является реализация проектов, связанных с беспилотниками.

Вышестоящее командование поддержало проект с дронами, и работа по нему уже ведется.

ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что подписание нового контракта с Добровольческим корпусом необходимо для реализации ряда проектов, в том числе по беспилотникам.

Ранее Прилепин рассказал агентству о намерении подписать новый контракт с Добровольческим корпусом.

"У меня есть ряд проектов, которые я разрабатываю, в том числе темы с дронами. Это одна из причин, по которой я, собственно, продлеваю контракт. Это попытка связать независимые технические структуры с фронтом, здесь все это опробировать, и потом это пустить в дело", – сообщил Прилепин.

Он уточнил, что вышестоящее командование поддержало проект с дронами и работа по нему уже ведётся.

"Для меня это новая тема. И довести ее до ума, а потом дать результат, это все многосоставная история", – добавил Прилепин.