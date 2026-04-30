Прилепин рассказал о целях и задачах нового контракта на СВО

ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Писатель Захар Прилепин рассказал в интервью РИА Новости, что подписание нового контракта с Добровольческим корпусом необходимо для реализации ряда проектов, в том числе по беспилотникам.
Ранее Прилепин рассказал агентству о намерении подписать новый контракт с Добровольческим корпусом.
"У меня есть ряд проектов, которые я разрабатываю, в том числе темы с дронами. Это одна из причин, по которой я, собственно, продлеваю контракт. Это попытка связать независимые технические структуры с фронтом, здесь все это опробировать, и потом это пустить в дело", – сообщил Прилепин.
Он уточнил, что вышестоящее командование поддержало проект с дронами и работа по нему уже ведётся.
"Для меня это новая тема. И довести ее до ума, а потом дать результат, это все многосоставная история", – добавил Прилепин.
В январе 2023 года Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В ноябре 2025 года он подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО.
