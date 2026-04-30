В Приднестровье поступил транш российской помощи для доплат пенсионерам

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТИРАСПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает в четверг пресс-служба главы Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского.
"В Приднестровье поступили российские средства, предназначенные для доплат пенсионерам. Очередной транш – деньги на доплаты за первое полугодие 2026 года. Получатели – порядка 150 тысяч человек – все приднестровские пенсионеры, независимо от того, получают они пенсию из приднестровского бюджета или из российского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер ежемесячной выплаты сохраняется - 150 приднестровских рублей (9 долларов). Пресс-служба уточнила, часть суммы покрывается за счет средств российской помощи, частично – из приднестровского бюджета. "750 рублей (46 долларов) – за пять месяцев текущего года пенсионеры начнут получать на руки уже с 4 мая, еще 150 – с июньской пенсией", - говорится в сообщении.
Россия оказывает финансовую помощь пенсионерам Приднестровья с 2008 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.