В школах появится новый предмет "ДНК России"
15:08 30.04.2026 (обновлено: 16:46 30.04.2026)
В школах появится новый предмет "ДНК России"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В школах появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России", сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
"С 2026/27 учебного года во всех школах страны в программу пятых-седьмых классов классов будет включен новый учебный предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНК России). Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей", — заявили в ведомстве.
Ученик перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026
Вчера, 02:21
Преподавание предмета начнется с января 2027-го в пятых классах. На это в школах выделят 17 часов. С 2027/2028 учебного года дисциплину будут изучать шестиклассники и семиклассники, но уже с увеличенным объемом — 34 часа.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что уроки "ДНК России" важны, так как дети узнают больше о традиционных нравственных ценностях.
Для освоения детьми нового предмета школы получат учебные пособия.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников
28 апреля, 02:24
 
