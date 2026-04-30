В школах появится новый предмет "ДНК России"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В школах появится новый предмет "Духовно-нравственная культура России", сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"С 2026/27 учебного года во всех школах страны в программу пятых-седьмых классов классов будет включен новый учебный предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНК России). Он разработан по поручению президента и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей", — заявили в ведомстве.

Преподавание предмета начнется с января 2027-го в пятых классах. На это в школах выделят 17 часов. С 2027/2028 учебного года дисциплину будут изучать шестиклассники и семиклассники, но уже с увеличенным объемом — 34 часа.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что уроки "ДНК России" важны, так как дети узнают больше о традиционных нравственных ценностях.