В МЧС назвали возможную причину пожара в Красноярском крае
10:24 30.04.2026 (обновлено: 11:22 30.04.2026)
В МЧС назвали возможную причину пожара в Красноярском крае

Пожар в Дубинино Красноярского края мог произойти из-за короткого замыкания

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAX
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Дубинино Красноярского края вспыхнул пожар, погибли трое детей.
  • По предварительным данным МЧС, ЧП произошло из-за короткого замыкания телевизора.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Короткое замыкание телевизора могло стать причиной пожара, в результате которого погибли трое маленьких детей в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает краевой главк МЧС.
Ранее СК сообщил, что днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, оставив в квартире дома по улице Кишиневской без присмотра троих детей в возрасте года, трех и четырех лет соответственно. Произошел пожар, малыши погибли. Ее муж в это время находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).
Как сообщало МЧС, пожар произошел в трехэтажном доме на площади 35 квадратных метров. С огнем боролись 12 человек, четыре единицы техники. На месте работает следственно-оперативная группа.
"По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания телевизора", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Красноярского края добавили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль. Также, по данным ведомства, семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала, на учетах не состоит. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики.
В пресс-службе регионального главка СК РФ уточнили журналистам, что в семье всего шесть детей: один из них находился в школе, пятый ребенок - у бабушки, а местонахождение шестого устанавливается.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
СК раскрыл подробности о пожаре в московской новостройке
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
