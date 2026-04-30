Посольство в Париже готово предоставить жилье россиянке Новиковой

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 30.04.2026 (обновлено: 10:24 30.04.2026)
Посольство в Париже готово дать жилье россиянке Новиковой для выхода из тюрьмы

© Фото : соцсети Анны НовиковойАнна Новикова
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство в Париже готово предоставить жилье Анне Новиковой, задержанной 17 ноября 2025 года по обвинению в "сговоре с иностранным государством", в качестве гарантии ее освобождения.
ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Париже готово предоставить жилье гражданке РФ Анне Новиковой в качестве гарантии для ее освобождения из тюрьмы под судебный надзор, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Ранее адвокат активистки Филипп де Велль сообщил РИА Новости, что подал ходатайство о ее освобождении под судебный надзор. Оно должно быть рассмотрено на заседании по ее делу 4 мая.
"Мы предложили гарантии того, чтобы она могла находиться в одном из помещений посольства под домашним арестом", - указал посол.
Он отметил, что об этом посольство официально заявило французской стороне. При этом Мешков указал, что по поданному ее адвокатом ходатайству ответа пока нет.
О задержании 17 ноября 2025 года трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
По данным газеты, которая ссылалась на прокуратуру, задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой.
Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный корреспондент.
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Задержанный на Кипре россиянин получает помощь, сообщили в посольстве
27 апреля, 05:45
 
РоссияПарижВ миреФранцияАлексей МешковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала