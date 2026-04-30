Посольство в Париже готово предоставить жилье россиянке Новиковой

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство в Париже готово предоставить жилье Анне Новиковой, задержанной 17 ноября 2025 года по обвинению в "сговоре с иностранным государством", в качестве гарантии ее освобождения.

ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Париже готово предоставить жилье гражданке РФ Анне Новиковой в качестве гарантии для ее освобождения из тюрьмы под судебный надзор, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

Ранее адвокат активистки Филипп де Велль сообщил РИА Новости, что подал ходатайство о ее освобождении под судебный надзор. Оно должно быть рассмотрено на заседании по ее делу 4 мая.

"Мы предложили гарантии того, чтобы она могла находиться в одном из помещений посольства под домашним арестом", - указал посол.

Он отметил, что об этом посольство официально заявило французской стороне. При этом Мешков указал, что по поданному ее адвокатом ходатайству ответа пока нет.

О задержании 17 ноября 2025 года трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила газета Parisien . С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

По данным газеты, которая ссылалась на прокуратуру, задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой.