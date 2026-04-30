Полянский рассказал о смене риторики Запада по Украине
15:16 30.04.2026
Полянский рассказал о смене риторики Запада по Украине

Полянский: Запад сменил риторику, перестав говорить о переговорах по Украине

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны сменили риторику по Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • О мирных переговорах и дипломатии западные страны больше не вспоминают, сказал он.
  • Полянский добавил, что вновь звучат заявления о способности Украины победить на поле боя или улучшить свои переговорные позиции.
ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Западные страны за последние недели сменили риторику, перестав говорить о мирных переговорах и дипломатии по Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Сегодня мы отчетливо наблюдаем произошедшую за последние недели смену нарративов западных спонсоров киевского режима. О мирных переговорах и дипломатии в целом никто из них уже и не вспоминает", - сказал он на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
Дипломат добавил, что вновь, как и в 2022 году после провокации в Буче, когда был сорван переговорный процесс в Стамбуле, "звучат залихватские речевки о том, что Украина якобы способна победить на поле боя или, по крайней мере, подойти к новому "дипломатическому окну" с гораздо более сильными переговорными позициями".
