Полянский рассказал о смене риторики Запада по Украине

ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Западные страны за последние недели сменили риторику, перестав говорить о мирных переговорах и дипломатии по Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Сегодня мы отчетливо наблюдаем произошедшую за последние недели смену нарративов западных спонсоров киевского режима. О мирных переговорах и дипломатии в целом никто из них уже и не вспоминает", - сказал он на заседании постсовета ОБСЕ в четверг.
Дипломат добавил, что вновь, как и в 2022 году после провокации в Буче, когда был сорван переговорный процесс в Стамбуле, "звучат залихватские речевки о том, что Украина якобы способна победить на поле боя или, по крайней мере, подойти к новому "дипломатическому окну" с гораздо более сильными переговорными позициями".