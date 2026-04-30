Посол во Франции назвал план передать Киеву компоненты ЯО нарушением ДНЯО

ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости. Планы Лондона и Парижа передать Киеву компоненты ядерного оружия являются грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Естественно, это грубейшее нарушение ДНЯО, потому что все государства-члены взяли на себя обязательства, прежде всего, естественно, ядерные державы, не передавать компоненты, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия", - сказал дипломат.
Он отметил, что к заявлениям, сделанным СВР, следует отнестись "самым серьезным образом".
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.