Посол во Франции назвал план передать Киеву компоненты ЯО нарушением ДНЯО - РИА Новости, 30.04.2026
07:31 30.04.2026
Посол во Франции назвал план передать Киеву компоненты ЯО нарушением ДНЯО

Мешков: планы передать Киеву компоненты ядерного оружия являются нарушением ДНЯО

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Алексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Алексей Мешков. Архивное фото
  • Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что планы Лондона и Парижа передать Киеву компоненты ядерного оружия являются грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  • Он отметил, что к заявлениям, сделанным СВР, следует отнестись "самым серьезным образом".
ПАРИЖ, 30 апр – РИА Новости. Планы Лондона и Парижа передать Киеву компоненты ядерного оружия являются грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
"Естественно, это грубейшее нарушение ДНЯО, потому что все государства-члены взяли на себя обязательства, прежде всего, естественно, ядерные державы, не передавать компоненты, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия", - сказал дипломат.
Он отметил, что к заявлениям, сделанным СВР, следует отнестись "самым серьезным образом".
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
В миреФранцияКиевРоссияАлексей МешковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
