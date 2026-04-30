Запад устроил антироссийскую кампанию на конференции по ДНЯО, заявили в МИД

ООН, 30 апр - РИА Новости. Коллективный Запад организовал на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) широкомасштабную и хорошо срежиссированную политическую кампанию против РФ, заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Андрей Белоусов.